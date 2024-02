Luísa Sonza tira o fôlego de fãs com foto de 'topless' na frente do espelho - Reprodução/Instagram

Luísa Sonza tira o fôlego de fãs com foto de 'topless' na frente do espelhoReprodução/Instagram

Publicado 22/02/2024 18:31 | Atualizado 22/02/2024 18:32

Rio - Luísa Sonza, de 25 anos, fez a felicidade de seus quase 32 milhões de seguidores ao compartilhar uma selfie ousada em seu Instagram. Nesta quinta-feira (22), a cantora posou de "topless" no banheiro da casa que está hospedada, em Miami, nos EUA, e chamou atenção de internautas com suas curvas esculturais.

No registro, Luísa surge praticamente pelada, usando apenas uma calcinha preta estilo asa-delta enquanto cobre seus seios com um dos braços. A influenciadora ainda incluiu um trecho do seu novo hit, 'Recadin no Espelho', na publicação, com a letra da música descrevendo perfeitamente a postagem em seus stories: "Marquinha de Sol, fiz um topless, cê sabe/ Recadin' no espelho depois do chuveiro, deixei pra você", canta a ganhadora do Grammy Latino em sua parte da faixa. A loira já tinha virado notícia durante o Carnaval, quando anunciou ter engatado em um novo relacionamento após seu término conturbado com o influencer Chico Moedas . O suposto affair gaúcha é o médico português Luís Ribeirinho, de quem ganhou até declaração no dia dos namorados estadunidense.