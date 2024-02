Evaristo Costa - Reprodução

Publicado 22/02/2024 16:52

Rio - O jornalista Evaristo Costa, de 47 anos, compartilhou um caso surpreendente que aconteceu enquanto andava nas ruas de Soho, em Londres. Nesta quinta-feira (22), o repórter usou o Instagram para explicar que passou alguns dias sem postar em seu perfil porque tinha sido vítima de um furto de celular.

"Acham que sumi pra fazer detox das redes, né? Nãão!!! Meu celular foi FURTADO. Retirado do meu bolso traseiro. Eu [estava] em cima de uma calçada movimentada em plena luz dia. Uma pessoa numa moto passou e me surrupiou. Essa cena lhe é familiar? Não, eu não estou no Brasil. Localização: Inglaterra, Londres, bairro do Soho", contou o influenciador em seus stories. Ele ainda adicionou uma trilha sonora à postagem para transmitir toda a tensão da situação que passou.O paulista fez parte da bancada do 'Jornal Hoje' por 13 anos, de 2004 a 2017, apresentando o programa vespertino ao lado da jornalista Sandra Annenberg durante toda a sua jornada na TV Globo. No mesmo ano que deixou a emissora, Evaristo decidiu se mudar para Cambridge, na Inglaterra, onde vive até hoje ao lado da mulher, Amália Stringhini, e das duas filhas do casal, Antonella e Francesca.