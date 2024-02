Poliana Rocha e Leonardo curtem pescaria em clima de romance - Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2024 21:50

Rio - Poliana Rocha, de 47 anos, decidiu aproveitar uma tarde romântica com o maridão, o cantor Leonardo, de 60. Nesta sexta-feira (23), a influencer compartilhou um clique do encontro tranquilo do casal e recebeu diversos elogios por sua cumplicidade com o parceiro.

"Curtindo o lindo Rio Tocantins com meu amor @leonardo!!", escreveu Poliana na legenda da publicação. No registro, a dupla aparece agarradinha dentro de um barco ideal para o esporte, usando até roupas de atletismo enquanto seguram suas varas de pesca. Os dois são casados desde 1995, mas têm apenas um filho juntos, o sertanejo Zé Felipe. Apesar de seu passado conturbado, Leonardo também aproveitou o post para se declarar para a amada. "Minha companheira. Te amo", afirmou o artista nos comentários. O compositor é pai 6 herdeiros no total, fruto dos diversos relacionamentos que teve durante a vida.



Não demorou para que seguidores dos empresários fossem à postagem para admirar a relação amorosa dos pombinhos: "Casal lindo. Parabéns pra Poli por lutar pelo seu casamento e pela sua família! Amo vocês", contou uma pessoa. "Tá mais do que certa! Sou muito fã de vocês! Torço muito pra Deus abençoar esse casamento! Vocês são lindos!", exclamou outra. "Enfim sós. Felicidade a dois com a melhor pescaria possível. Admiro vocês demais, aproveitem!", desejou uma terceira. "A felicidade deles é a minha. Amo que são sempre humildes, é a maior virtude. Deus abençoe e projeta vocês de todos os invejosos", declarou mais uma.