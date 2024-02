Paula Fernandes responde pessoa que alegou que ela não faz sucesso - Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2024 17:42 | Atualizado 23/02/2024 19:56

Rio - Paula Fernandes, 39 anos, foi ao Instagram para retrucar um usuário que alegou que ela não era mais famosa. Nesta sexta-feira (23), a sertaneja se defendeu da crítica, mas o comentário polêmico dividiu a opinião de usuários das redes sociais.

No post, a pessoa comparou Paula com a cantora Simaria, que fazia parte da dupla com Simone. "Simaria canta muito também... Não tem o sucesso que a irmã tem por quê? Pela arrogância... A Paula Fernandes é igual. Se fosse simples, humilde, pode ter certeza que ainda seria muito famosa", afirmou o perfil em uma página de música.A artista logo respondeu à acusação e aproveitou para resgatar algumas de suas conquistas profissionais: "Uai, entendi não. Ninguém nunca me viu maltratar alguém! E quem disse que eu não estou mais fazendo sucesso? Estou na melhor fase da minha vida. Estou nos palcos, tenho fãs maravilhosos. Já realizei tantos 'feats', ganhei Grammys, fiz dezenas de turnês internacionais, e estou preparando projeto novo pra lançar em abril. Agora tenho até tempo pra minha vida pessoal. Não é maravilhoso?".Apesar dos argumentos da influenciadora, internautas não ficaram completamente convencidos da relevância musical dela. "Na resposta já dá pra ver a arrogância. Nas câmeras tudo é perfeito, agora atrás já não sabemos", questionou uma pessoa. "Deixem a Paula Fernandes em paz, gente. Canta muito e tem um dos melhores repertórios musicais dos últimos 20 anos", contou outra. "Resumindo... Ela não faz mais sucesso. E sim, é arrogante. Vi de perto ela no auge do sucesso. Na minha cidade, por exemplo, só teve comentários negativos", afirmou uma terceira.