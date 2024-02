Djavan - Van Campos/Ag. News

Publicado 23/02/2024 14:23 | Atualizado 23/02/2024 14:26

Rio - A equipe de Djavan desmentiu, através de um comunicado publicado no Instagram Stories, nesta quinta-feira, os rumores de que o cantor de 75 anos estaria internado devido a um quadro de gastroenterite. Os representantes do artista explicaram que ele esteve no hospital, na quarta, para realizar exames de rotina e tranquilizaram os fãs ao dizer que o ícone da música brasileira 'está com a mesma saúde de sempre'.



"Pessoal, está correndo um boato de que o Djavan foi internado no hospital com um quadro de gastroenterite. Isso é fake news em busca de cliques. Ele foi, assim como faz todos os anos, apenas realizar exames de rotina e está ótimo, com a mesma saúde de sempre. Aliás, está pronto para voltar à estrada e dar início à última etapa de sua turnê, que começa no próximo dia 2 de março, em Belém, antes de percorrer diversas cidades do Brasil e da Europa", dizia a nota.