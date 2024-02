Pocah se emociona ao celebrar o aniversário da filha, Vitória - Reprodução

Publicado 23/02/2024 15:52 | Atualizado 23/02/2024 15:52

Rio - Pocah se emocionou ao celebrar o aniversário da filha, Vitória, que está completando oito anos nesta sexta-feira (23). Em seu Instagram, a cantora afirmou que fica sensível quando relembra o nascimento da pequena, fruto de seu ex-relacionamento com o MC Roba Cena.

"Eu fico muito sensível nos aniversários da Toyah. Passa um filme na cabeça, relembrar o dia do nascimento dela, e tudo o que passamos até aqui. Sou tão grata a Deus por ter me presenteado com a benção de ser mãe dela. A maternidade não é fácil, é um grande desafio. Mas o amor supera tudo", escreveu ao compartilhar uma foto às lágrimas.

Ainda no story, Pocah abriu uma caixinha de perguntas para Vitória responder as duvidas dos seguidores. Ao ser questionada sobre o tema de sua festa de aniversário, a pequena revelou que será do Stitch.