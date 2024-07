Nadja Haddad - Reprodução do Instagram

Publicado 22/07/2024 09:27

Rio - Nadja Haddad, de 43 anos, segue atualizando os fãs sobre o estado de saúde do filho, José, que nasceu com prematuridade extrema, no fim de abril, e desde então está internado em uma UTI neonatal. Em um vídeo publicado no Instagram, neste domingo (21), a apresentadora contou que o bebê deixou a incubadora e usou roupinha pela primeira vez.

"Ele saiu da incubadora e foi para um bercinho, ele está usando roupinha. Ontem, pela primeira vez, o José colocou uma roupinha", celebrou Nadja, ao lado do marido, Danilo Joan. O casal também comemorou o ganho de peso do filho, que atualmente está com 2,55 kg. "Para quem já pesou 380 gramas, olha o nosso milagre, está com pouco mais de 2kg e super bem", comentou a apresentadora.

No entanto, momentos antes, ela e o marido assumiram que passaram um susto com o pequeno. "Primeiro, ele deu um sustinho. É normal dentro da prematuridade, ele teve que fazer um procedimento no olho, nós ficamos bem apavorados, mas deu tudo certo", falou Danilo.

Na legenda da postagem, a apresentadora de 43 anos escreveu: "Graças a tantas orações, nosso menino tem vencido! Ele é valente, forte… Glória a Deus!". A artista deu à luz, em abril, aos seis meses de gestação, dois meninos gêmeos: José e Antonio. No Dia das Mães, a apresentadora revelou que perdeu um dos bebês, o Antonio.







