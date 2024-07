Bruna Hamú anuncia nascimento do filho caçula, Joaquim - Reprodução / Instagram

Publicado 21/07/2024 22:12

Rio - A atriz Bruna Hamú, 33 anos, deu a luz Joaquim, neste domingo (21). O menino é fruto do relacionamento com Leonardo Feltrim, com quem a atriz é casada desde 2022. Ela já é mãe de Júlio, 7, de um relacionamento anterior.



A chegada do caçula da família foi anunciada em um post no Instagram. Os papais compartilharas as primeiras fotos do filho, ainda na sala de parto. "Seja bem vindo, Joaquim!! O dia que mais uma vez provamos da bondade de Deus. De fato o tempo e o jeito do Senhor são muito melhores e mais perfeitos do que os nossos. Obrigada Deus por mais essa benção. Seus pais e seu irmão te amam muito 'Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude'", escreveram.