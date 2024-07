Rafa Justus curte parque da Disney com look grifado - Reprodução/Instagram

Rafa Justus curte parque da Disney com look grifadoReprodução/Instagram

Publicado 21/07/2024 17:28

Rio - Rafaella Justus iniciou, neste domingo (21), as comemorações do aniversário de 15 anos. A menina está de férias com o pai, Roberto Justus, nos Estados Unidos, e foi surpreendida pela mãe, Ticiane Pinheiro, que viajou para encontrá-la.

"Viemos para Miami para comemorar os 15 anos da Rafa junto dela. Viva", escreveu Ticiane ao compartilhar o vídeo em que ela chega com os balões e parabeniza a filha.



Na manhã deste domingo (21), o empresário fez uma publicação nas redes sociais em homenagem à filha. "Filha querida, 15 anos hoje! Parabéns, meu amorzinho! Quanta coisa já vivemos. Estamos sempre juntos em uma sinergia surreal. Que menina incrível que você se tornou. Inteligente, criativa, doce, carinhosa, forte e carismática. Todos te adoram e te admiram. Curta muito o seu dia. Te amo e estarei sempre ao seu lado te apoiando", disse o empresário.



Ticiane Pinheiro também se declarou a Rafa. "Hoje, minha primogênita completa 15 anos. Nem eu acredito que tenho uma filha de 15 anos. Tempo, passa mais devagar por favor. Filha, que você seja sempre muito feliz, que conquiste seus sonhos com muita responsabilidade, com muita humildade e que você continue sendo essa menina doce que encanta todos a sua volta e que irradia alegria por onde passa", afirmou.



Cesar Tralli, 53, se emocionou ao parabenizar enteada e se declarou para ela. "Um dia muito especial! Os 15 anos da Rafa hoje. Parabéns, bis (diminutivo de 'biscoita'). Quando te conheci, você ainda tinha 4 anos. De cada dez palavras que você me dizia, em geral, nove eram: 'colo'! E lá ia eu te carregar no colo para tudo que é lugar", lembrou o jornalista.



A avó de Rafaella, Helô Pinheiro, 81, também deixou a sua homenagem. A eterna Garota de Ipanema compartilhou um vídeo com fotos da neta e escreveu uma declaração de amor à adolescente.



"Certo dia em certa hora um doce momento aconteceu, duas estrelas azuis num céu de rosto claro se fez brilhar. Uma linda menina acabava de se apresentar para a vida, sim, uma linda menina. Hoje, uma linda mocinha cheia de luz e de graça debuta esbanjando charme, beleza e inteligência. Quanto orgulho distribui as famílias Justus e Pinheiro", afirmou.