Rodrigo Lombardi e Marcos Pasquim jogam golf em clube no Rio

Rio - Rodrigo Lombardi e Marcos Pasquim aproveitaram o dia ensolarado no Rio para jogar golf no Itanhangá Golf Club, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Vestindo roupas típicas do esporte, os atores se divertiram com amigos e chegaram a posar para as fotos. Amigos, Lombardi e Pasquim são adeptos ao esporte e têm o hábito de se reunir para praticar a atividade.

