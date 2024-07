Sthefany Brito exibe evolução da gravidez em seu Instagram - Reprodução / Instagram

Publicado 21/07/2024 18:30

Rio - Sthefany Brito compartilhou em seu perfil do Instagram, neste domingo (21), mais um momento de seu dia a dia de gestante. Na rede social, ela mostrou uma tentativa de passar por um portão. Ela foi impedida devido ao crescimento da barriga.

"Conseguia passar antigamente, dava uma espremida e ia. Agora...", lembrou a atriz.



A artista tem compartilhado a evolução da gravidez desde que anunciou a novidade de que está à espera do segundo filho, que se chamará Vicenzo. A previsão de chegada do irmãozinho de Enrico, 3 anos, é para setembro. Os dois são frutos do casamento com o empresário Igor Raschkovsky.