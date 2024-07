Thommy Schiavo e Renato Góes - Instagram / Reprodução

Publicado 21/07/2024 11:33 | Atualizado 21/07/2024 13:23

Rio - José Loreto, Renato Góes, Silvero Pereira e outros atores do elenco do remake de "Pantanal" (2022), da TV Globo, fizeram homenagens a Thommy Schiavo, intérprete do peão Zoinho da novela das nove, morto aos 39 anos, após cair de um prédio em Cuiabá, no Mato Grosso do Sul.

Loreto fez uma longa dedicatória em seu perfil do Instagram, onde compartilhou uma sequência de fotos ao lado do amigo e um vídeo cantando "Peão", música de Almir Sater. Na legenda, o ator lembrou de quando os dois estudaram teatro na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL) e "querendo desbravar o mundo fazendo arte".



"Seu coração puro, seu olhar de criança com sabedoria de um ancião. Sua gentileza, seu sorriso dos dentinhos separados. Tu me ensinou muito esse grã-fino aqui seu caipira. Desde laçar até abraçar com os olhos. Te levo comigo em todas as artes. Te dedico todo mundo rural que habita em mim. Cada canção sertaneja, cada sorriso largo e espontâneo meu, tem um pedaço seu. Te amo e tenho a paz de ter te falado isso inúmeras vezes. Seu legado está em mim, nos seus amigos, na sua família e na sua filha. Meu coração chora mas o céu celebra a chegada desse anjo. Vá com Deus, os peões aqui seguem a lida com dor, mas principalmente, com todo seu amor", escreveu o ator, que viveu Tadeu no remake escrito por Bruno Luperi.



Renato Góes, que interpretou José Leôncio na primeira fase do folhetim, agradeceu os momentos com Schiavo. "Saiba que estaremos sempre cuidando da pequena Lara, sempre. Te amo, meu irmão. Sua alegria nunca será esquecida. Descanse em paz. Um beijo de muito carinho em toda a família e amigos. Um abraço de conforto à minha amiga Angra, muita força e muita luz pra você!", comentou o ator, citando a viúva de Thommy.



Tragédia



A morte do ator foi causada por uma queda de cerca de quatro metros de altura, na sacada de um prédio no bairro Bosque da Saúde. Segundo a Delegacia Especial de Homicídios e Proteção a Pessoa de Cuiabá (DHPP), Thommy estava bebendo com alguns amigos em uma loja de conveniência próximo de onde morava, em um conjunto de quitinetes de dois andares.



O ator foi encontrado de barriga para baixo e sem ferimentos aparentes, mas já sem vida. Ainda segundo a polícia, imagens mostraram que estava sentado no andar superior e, depois, se deitou no chão por alguns minutos. Em seguida, ele se desequilibrou e caiu por cima do parapeito.



Trajetória



Natural de Presidente Prudente, em São Paulo, Thommy tinha 39 anos e era pai de Lara, fruto do relacionamento com a maquiadora Angra Monaliza, que conheceu durante as gravações de "Pantanal". O artista era formado em Artes Cênicas pela CAL, faculdade na Zona Sul do Rio. Ao longo da carreira, ele atuou em diversas produções da TV Globo, como "Paraíso" (2009), "Escrito nas Estrelas" (2010), "A Teia" (2013), "Império" (2014), "Cordel Encantado" (2011), "Gabriela" (2012) e "Espelho da Vida" (2018).



O corpo do ator foi transferido para Presidente Prudente, no interior de São Paulo, e será velado na tarde deste domingo (21), no Cemitério Municipal São João Batista.

O corpo do ator foi transferido para Presidente Prudente, no interior de São Paulo, e será velado na tarde deste domingo (21), no Cemitério Municipal São João Batista.