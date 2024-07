Thommy Schiavo como o peão Zoinho, em ’Pantanal’ - João Miguel Júnior / Globo / Divulgação

Thommy Schiavo como o peão Zoinho, em ’Pantanal’João Miguel Júnior / Globo / Divulgação

Publicado 20/07/2024 15:06 | Atualizado 20/07/2024 15:12

Rio - Morreu, aos 39 anos, o ator Thommy Schiavo, que interpretou o peão Zoinho no remake de "Pantanal", da TV Globo. A informação foi publicada pelo amigo do artista e também ator Leandro Lima, em seu perfil no Instagram.



fotogaleria

"Acabo de receber uma notícia muito triste, nosso amigo Thommy Schiavo nos deixou, ainda estou atônito, tentando digerir tudo isso. Thommy era uma cara de coração enorme, sempre pronto a ajudar, amava o campo, os bichos e cuidar das pessoas. Lembrando dele chamando todo mundo para assistir um pôr do sol lindo ouvindo Tião carreiro ou pedindo para cantar junto Peão (uma de suas favoritas) lá no Pantanal",escreveu Lima, que contracenou com Thommy no folhetim das nove.

Leandro, no entanto, não informou a causa da morte de Schiavo. "Ele deixa Larinha sua filha com quem sonhava tanto (mesmo antes dela nascer) e amava demais. Esse retrato que fiz dele lembro como se fosse hoje. Estamos orando por você nosso eterno peão Zoinho", finalizou.

A notícia comoveu artistas, que comentaram a publicação de Lima. "Em choque! Ele me deu o bordão de um dos meus personagens mais queridos. Caramba! Que tristeza", escreveu Alexandre Nero. "Poxa. Conheci ele na novela Paraíso... Que ele descanse em paz", seguiu Fernanda Paes Leme. Guito, que viveu o Tibério no remake da novela de Benedito Ruy Barbosa, mostrou-se chocado com a notícia. "Sem base, inacreditável".

Thommy schiavo era pai de Lara, fruto do relacionamento com a maquiadora Angra Monaliza, que conheceu durante as gravações de "Pantanal". Ele era formado em Artes Cênicas pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio. Ao longo da carreira, ele atuou em diversas produções da TV Globo, como "Paraíso" (2009), "Escrito nas Estrelas" (2010), "A Teia" (2013), "Império" (2014), "Cordel Encantado" (2011), "Gabriela" (2012) e "Espelho da Vida" (2018).



O seu último trabalho na televisão foi na novela "Pantanal", em 2022. O seu personagem, Zoinho, tinha poucas falas no folhetim, mas chamou a atenção do público. No fim da novela, protagonizou um beijo com Silvero Pereira, que viveu Zaquieu. Em entrevista ao "Mais Você", na época, o ator afirmou que suas vivências em um sítio da família foram fundamentais para ajudar os outros artistas nos bastidores da novela.