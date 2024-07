Thommy Schiavo como o peão Zoinho, em 'Pantanal' - João Miguel Júnior / Globo / Divulgação

Thommy Schiavo como o peão Zoinho, em 'Pantanal'João Miguel Júnior / Globo / Divulgação

Publicado 20/07/2024 18:16 | Atualizado 20/07/2024 18:21

Rio - O ator Thommy Schiavo, 39 anos, morreu após cair de cerca de quatro metros de altura. As informações são da Delegacia Especial de Homicídios e Proteção a Pessoa de Cuiabá (DHPP). A notícia da morte do ator, que atuou no remake de Pantanal, foi divulgada pelo colega Leandro Lima.

De acordo com a DHPP, Thommy estava bebendo com alguns amigos em uma conveniência próxima da residência. Ele morava em um conjunto de quitinetes de dois andares. O ator foi encontrado de barriga para baixo e sem ferimentos aparentes, mas já sem vida.



A polícia informou que, baseado nas imagens de câmera de segurança, ele estava sentado no andar superior e, depois, se deitou no chão por alguns minutos. Em seguida, se desequilibrou e caiu por cima do parapeito.

O corpo será levado de Cuiabá para Presidente Prudente (SP), onde será velado.