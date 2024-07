Sonia Abrão e o Neto Filippo - Reprodução / Instagram

Publicado 21/07/2024 22:54

Rio - A apresentadora Sonia Abrão mostrou aos seguidores novas fotos com a família, neste domingo, (21). Desta vez, ela apareceu com o neto, Filippo, no colo durante a comemoração dos três meses de vida do bebê.



Na imagem, a vovó mostrou que o tema das Olimpíadas de 2024. Inclusive, o bebê usou um look de judô para festinha. "Terceiro mêsversário do Pippo! E como está perto das Olimpíadas, a mamãe teve uma ótima sacada: fazer a festinha com o tema 'Olimpippo'! O resultado é esse: um bolo lindo e família reunida!", disse.