Celso Portiolli recebeu "convidada misteriosa" no Domingo LegalReprodução / Instagram

Publicado 21/07/2024 16:32

Rio - Celso Portiolli fez uma brincadeira com os telespectadores do Domingo Legal neste fim de semana. O apresentador disse que iria receber uma convidada ilustre e chegou a brincar que Eliana voltaria ao SBT, mas o público já imaginava que se tratava de Tiago Barnabé, ator que interpreta a Narcisa.

Inicialmente, o veterano afirmou que a pessoa "importante" iria chegar aos estúdios de limusine, mas Leo Picardias, interpretado por Clebes Oliveira, estava do lado de fora do estúdio e comprovou que o veículo estava vazio. "Acabei de receber a informação de que nossa convidada não vai vir de limusine. Não queria pegar trânsito. Falou que só vem para cá se vier de helicóptero, com o comandante Hamilton", brincou.



Na sequência, ele apostou que a convidada poderia ser Íris Abravanel, pensando que a autora iria querer acompanhar o elenco de sua nova novela, A Caverna Encantada, no Passa ou Repassa. Logo depois a mascarada chegou ao programa e o animador disparou: "É a Eliana! Ela voltou A Eliana voltou pro SBT". Por fim, era Tiago Barnabé, na pele de Narcisa, contando que, a partir deste domingo (21), teria um quadro no programa.



"Minha vida tá um furacão! Um dia eu acordei de manhã empregada, metade do dia desempregada, e à noite empregada de novo. Sem saber o que estava acontecendo com a minha vida", soltou o humorista, que trabalhava com Eliana.