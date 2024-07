Gisele e Patrícia Bu?ndchen comemoram aniversário de 44 anos - Instagram / Reprodução

Gisele e Patrícia Bu?ndchen comemoram aniversário de 44 anosInstagram / Reprodução

Publicado 21/07/2024 14:16

Rio - Gisele Bündchen completou 44 anos, neste domingo (21), e celebrou a data ao lado da irmã gêmea, Patrícia Bündchen. A modelo compartilhou alguns momentos da comemoração no seu perfil do Instagram.

"Grata por estar comemorando mais um ano ao redor do sol com minha super mana. Obrigada a todos pelo carinho e desejos de aniversário. Me sinto abençoada por estar rodeada de tanto amor. Animada com esse novo ano que se inicia", escreveu.Nos comentários, seguidores, incluindo famosos, aproveitaram para desejar felicidades às aniversariantes. "Parabéns e muita saúde", comentou Ana Furtado. "Saúde e luz", seguiu Angélica. "Mulher mais linda do planeta", elogiou outro internauta.