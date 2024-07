Zez - Victor Chapetta / Agnews

21/07/2024

Rio - Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda fizeram a primeira aparição em público após o anúncio da gravidez , no dia 11 de julho. O casal posou para fotos nos bastidores do show do cantor, que aconteceu na madrugada deste domingo (21), no Arraiá de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Graciele acompanhou o artista durante toda apresentação, inclusive assistindo-o do palco.