Graciele Lacerda explica como engravidou de Zezé Di Camargo - Reprodução / Instagram

Graciele Lacerda explica como engravidou de Zezé Di CamargoReprodução / Instagram

Publicado 13/07/2024 18:28 | Atualizado 13/07/2024 18:29

Rio - Graciele Lacerda, que espera seu primeiro filho com Zezé Di Camargo , abriu a caixinha de perguntas do Instagram, neste sábado (13), e explicou como engravidou do sertanejo, que fez uma vasectomia há muitos anos. Ela revelou que o bebê foi concebido via fertilização in vitro.