Laura Neiva mostra registros das férias e barriguinha de gravidez - Reprodução / Instagram

Laura Neiva mostra registros das férias e barriguinha de gravidezReprodução / Instagram

Publicado 13/07/2024 14:45 | Atualizado 13/07/2024 14:46

Rio - Laura Neiva, de 30 anos, utilizou as redes sociais, neste sábado (13), para mostrar alguns registros do descanso em família e a barriguinha de gravidez. A atriz é casada com Chay Suede, 30, e está grávida do terceiro filho do casal.



"Dump primeira semana de férias do Rio", escreveu a atriz na legenda da publicação da sequência de fotos. Nas imagens a artista aparece deitada, com a filha no colo e aproveitando o descanso ao lado de um cachorro. A mãe também compartilhou alguns registros da primogênita na praia e comendo uma sobremesa.

fotogaleria

Internautas elogiaram a atriz nos comentários da publicação. "Crianças lindas. E que barrigão", opinou uma usuária do Instagram com um "emoji" de coração vermelho. "Vocês são lindos. Deus abençoe", desejou outra seguidora.



Laura e Chay estão juntos desde 2014 e oficializaram a união em 2019. Os dois já são pais de Maria, 4, e José, 2.

Internautas elogiaram a atriz nos comentários da publicação. "Crianças lindas. E que barrigão", opinou uma usuária do Instagram com um "emoji" de coração vermelho. "Vocês são lindos. Deus abençoe", desejou outra seguidora.Laura e Chay estão juntos desde 2014 e oficializaram a união em 2019. Os dois já são pais de Maria, 4, e José, 2.