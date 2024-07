Tony Ramos com a mulher, Lidiane Barbosa - Araújo / Agnews

Rio - Tony Ramos voltou aos palcos após passar por duas cirurgias na cabeça. O ator foi fotografado, na noite desta sexta-feira (12), recebendo o carinho de amigos, fãs e da sua mulher, Lidiane Barbosa, no Teatro Tuca, em São Paulo, onde está em cartaz com a peça "O Que Só Sabemos Juntos".

Horas antes, Denise Fraga, que contracena com Tony na peça, compartilhou no seu Instagram o retorno do ator ao teatro . "A gente está feliz, terminando um ensaio aqui. Estou com meu chazinho só para poder reforçar que estamos voltando hoje. Estou muito feliz, com a permissão de Deus, de poder ter voltado com ela e retomado uma peça que a gente ama", celebrou Tony.Na legenda do vídeo, Denise escreveu: "A vida prega peças na gente. A vida é móvel e surpreendente. E não para de nos surpreender. E agora estamos em festa! Ele está de volta! Lotados de emoção, com o coração cheio de gratidão e alegria, subiremos no palco do TUCA esta noite para de novo tentar entender 'O que Só Sabemos Juntos' Essa peça que, além de dizer tudo o que diz, agora carrega junto essa história, a vitória da força vital desse artista único, desse homem maravilhoso chamado Tony Ramos". artista de 75 anos foi internado em maio , no Hospital Samaritano, em Botafogo, Zona Sul, após se sentir mal e passou por um procedimento cirúrgico para drenar um hematoma subdural, um tipo de sangramento entre o cérebro e o crânio. Dias depois, ele voltou para a mesa de cirurgia devido à formação de novos hematomas intracranianos.