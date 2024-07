Famosos repercutem ataque a tiros contra Donald Trump - Reprodução / Instagram / AFP

Publicado 13/07/2024 21:45 | Atualizado 13/07/2024 22:06

Rio - O ataque a tiros contra o ex-presidente dos Estados Unidos e pré-candidato, Donald Trump, durante comício neste sábado (13), repercutiu nas redes sociais entre os famosos. Nomes como Elon Musk, Felipe Neto e José de Abreu opinaram sobre o caso.

Elon Musk declarou apoio a Trump e desejou uma recuperação rápida ao pré-candidato republicano. "Eu apoio inteiramente o presidente Trump e desejo sua rápida recuperação", escreveu.

O influenciador Felipe Neto disse que é praticamente impossível Trump perder as eleições depois do ataque. "Donald Trump acaba de ser eleito com os tiros disparados em seu comício e sua imagem com sangue no rosto gritando 'lutem'", disse. "Ele perder depois disso é praticamente impossível", completou.



"Acabou. A extrema direita usa as mesmas técnicas no mundo inteiro", disse o ator José de Abreu.