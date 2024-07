Mulheres tapam rosto de namorados durante show de Anitta na Europa - Reprodução / Instagram

Mulheres tapam rosto de namorados durante show de Anitta na EuropaReprodução / Instagram

Publicado 13/07/2024 17:44 | Atualizado 13/07/2024 17:48

Rio - Durante um show de Anitta na Romênia, nesta sexta-feira (13), algumas mulheres taparam o rosto dos seus namorados na apresentação da brasileira. O momento repercutiu nas redes sociais e Anitta parece ter se divertido com a situação já que compartilhou o vídeo e colocou emojis rindo.

fotogaleria

A artista está em turnê pela Europa com "Baile Funk Experience" e teve ingressos esgotados em várias apresentações.Na web, internautas opinaram sobre o vídeo. "A menina cobrindo os olhos do namorando dela pra não vê Anitta rebolando", disse aos risos uma usuário."Minha dica para as mulheres, não adianta nada, se o cara quer ver, ele vai achar jeito de ver!", comentou um. "Elas sabem que nunca terão o sex appeal de uma mulher brasileira", disse outro.