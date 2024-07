Giovanna Antonelli faz homenagem no aniversário de Murilo Benício - Reprodução / Instagram

Publicado 13/07/2024 13:41

Rio - Giovanna Antonelli publicou um vídeo em homenagem a Murilo Benício, que completa 53 anos neste sábado (13). Ex-mulher do ator, a atriz fez uma montagem de vídeos e fotos nos stories do Instagram. Entre as imagens, havia registros de "O Clone" (2001), novela de Glória Perez na qual viveram o par romântico."Obrigada por ter me dado um dos maiores amores da minha vida! Nosso filhote Pietro! Feliz aniversário", escreveu Antonelli.Murilo e Giovanna se separaram após um relacionamento de cerca de quatro anos, mas mantiveram a amizade. É comum ver publicações dos atores nas redes sociais, com vídeos relembrando os personagens Diogo/Lucas e Jade , de "O Clone".