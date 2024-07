Virginia Fonseca se emociona com primogênita acariciando sua barriga de grávida - Reprodução / Instagram

Publicado 13/07/2024 16:57 | Atualizado 13/07/2024 17:00

Rio - Virginia Fonseca encantou os seguidores neste sábado (13) ao compartilhar a filha mais velha, Maria Alice, de 3 anos, deitada no seu colo, acariciando sua barriguinha de grávida enquanto conversava com o irmão José Leonardo. A influenciadora está no sétimo mês de gestação do terceiro filho, fruto da relação com o cantor Zé Felipe.