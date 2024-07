Virginia Fonseca e as filhas - Reprodução / Instagram

Publicado 12/07/2024 18:28 | Atualizado 12/07/2024 18:29

Rio - Virginia Fonseca compartilhou com seus seguidores do Instagram, nesta sexta-feira (12), que seus filhos, frutos do relacionamento com Zé Felipe, ganharam quartos novinhos na fazenda Talismã, propriedade dos avós das crianças, Leonardo e Poliana Rocha.