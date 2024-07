Adriane Galisteu encanta ao mostrar registros no Japão - Reprodução

Publicado 12/07/2024 17:24

Rio - Adriane Galisteu está aproveitando uns dias de descanso no Japão. Em seu Instagram, a apresentadora compartilhou, nesta sexta-feira (12), uma série de fotos da viagem e encantou os seguidores com os registros.

fotogaleria

"Colorindo a alma", escreveu na legenda da publicação ao posar ao lado do marido, Alexandre Iodice, e do filho, Vittório Galisteu Iodice em um dos pontos turísticos do local. Nos comentários, os internautas enalteceram a beleza da apresentadora.

"Pensa numa mulher maravilhosa que consegue ser ainda mais bonita pessoalmente! Sou fã", afirmou uma pessoa. "Maravilhosa. Sempre arrasando nos looks, muito estilosa", ressaltou outra. "Muito linda", disse uma seguidora.

Confira: