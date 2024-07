Luccas Neto é sucesso entre o público infantil - Divulgação/ Rodrigo Lopes

Luccas Neto é sucesso entre o público infantilDivulgação/ Rodrigo Lopes

Publicado 13/07/2024 06:00

Rio - Se você tem uma criança na família, muito provavelmente já ouviu falar do nome Luccas Neto. O artista, que começou a carreira no YouTube, estreou, na última quinta-feira (11), o seu mais novo filme, "Luccas e Gi em: Dinossauros", e também está rodando o Brasil com a peça "Luccas e Gi em: O Mundo de Magia e Fantasia". Para o DIA, ele fala sobre sua relação com os pequenos, celebra o sucesso e relembra o início da carreira.

"Eu sempre gostei muito de crianças e, quando comecei na Internet, vi a oportunidade de levar entretenimento por meio dos meus conteúdos, com ensinamentos e mensagens positivas. Ao longo de todos esses anos fui me desenvolvendo, mantive o foco em todo o universo que as crianças gostam de acompanhar, com alegria, diversão e aprendizado", diz.

Desde o canal no YouTube até os dias de hoje, muita coisa mudou, e uma delas é a chegada de Gi, interpretada por Giovanna Alparone, de 14 anos. Luccas, então, explica como surgiu a personagem. "A minha ideia com as produções sempre foi atingir todas as crianças e, ao longo do tempo, senti que o meu personagem estava precisando de alguém para fazer companhia, uma irmã mais nova. Foi quando pensei na Gi, e assim conseguiríamos juntos alcançar esse objetivo", conta.

Para o processo de criação de suas produções infantis, o artista revela que requer muita responsabilidade e cuidado. "Por isso, dentro da Luccas Toon temos uma equipe multidisciplinar, que consegue me fornecer todo o suporte necessário, como o auxílio dos pedagogos. Mas todo o desenvolvimento requer muita criatividade, principalmente ao falar para crianças, e, como estou no ramo há um tempo, muitas ideias acabam vindo naturalmente. Gravamos 12 horas de conteúdos diários, então, não tem como não criarmos, é algo que precisa acontecer", relata.

fotogaleria

Cinema e teatro

No filme "Luccas e Gi em: Dinossauros", os personagens embarcam em uma grande aventura para conhecer um novo parque de diversões com réplicas de dinossauros. Segundo o artista, o público pode esperar muita diversão e também aprendizado.

"O novo filme é a essência daquilo que procuro e gosto de produzir. Procuramos sempre priorizar a união do entretenimento com esses ensinamentos para os pequenos, e o mundo dos dinossauros é algo que sempre despertou curiosidade, além de ser muito instigante e despertar o interesse da maneira única. Tenho certeza que as crianças irão se divertir muito nas salas de cinema", diz.

Além do longa, Luccas está em cartaz com a peça "Luccas e Gi em: "O Mundo de Magia e Fantasia", um espetáculo totalmente novo, de acordo com o ator. "Eu e a Gi apresentamos uma variedade de profissões, compartilhando sonhos para o futuro e inspirando os pequenos a explorarem aquilo que gostam. Levamos o Super Foca e a Super Sereia para juntos lutarem contra os vilões Zé Lorota e Dentinho, além de incluir e expandir o universo de Príncipe Lu", relata.

E será que teremos um programa do youtuber na televisão? Ao ser questionado, Luccas, que já pode ser visto no SBT com seus vídeos feitos para a web, não esconde o desejo de levar um projeto novo para as telinhas. "Na TV ainda não tenho nada muito concreto, mas é algo que planejamos. Enquanto isso, as crianças podem nos encontrar nas manhãs de sábado do SBT, com os conteúdos da Luccas Toon", ressalta.

Influência dos filhos

Luccas é pai de Luke, de 3 anos, e Anakin, de 1 ano, frutos de seu relacionamento com Jessi Neto. Mergulhado no universo infantil, o arista reflete sobre como a chegada dos pequenos impactou em sua carreira e na forma de lidar com as crianças.

"Antes mesmo de eu ser pai, eu já tinha certa preocupação com os meus conteúdos e busquei uma equipe multidisciplinar com pedagogos para que pudessem estar comigo e me auxiliassem nas produções. Com a chegada do Luke e do Anakin, isso só intensificou. Eu levei ainda mais conteúdos responsáveis e educativos com aquela magia toda da infância. Muito por conta deles desenvolvi o canal Luccas Toon Kids, um canal exclusivo e dedicado à primeira infância para colaborar com o desenvolvimento dos pequenos", afirma.

Sucesso

Comprovando sua força com as crianças, Luccas vem conquistando públicos não só no Brasil, mas também em outros países, como Portugal e Angola. O ator não esconde a emoção ao refletir sobre o alcance de seu trabalho.

"Nossos conteúdos estão expandindo para espaços que nem mesmo imaginávamos alcançar. Está ultrapassando fronteiras, e ver que temos reconhecimento internacional é algo que mostra estarmos no caminho certo e que nosso trabalho vale a pena. Sempre fazemos e fizemos tudo com muita dedicação e esse reconhecimento é muito importante para nós", diz.

E ele não para! Luccas conta o que ainda pretende conquistar em sua carreira. "Ver onde a Luccas Toon chegou e o que conseguimos conquistar é muito gratificante, conseguimos profissionalizar a Luccas Toon Studios e temos um pilar importante, que garante uma liberdade criativa em tudo o que fazemos. Eu já me sinto realizado, mas ainda penso em continuar expandindo a empresa e abraçar novos públicos, tanto que estamos pensando em quais novidades podemos trazer", afirma.

Para o Luccas de 10 anos atrás, ele pontua: "Eu diria que conseguimos trilhar um caminho muito desafiador, porém, gratificante, principalmente por trabalharmos com a internet, um espaço difícil de crescer. Mas foi por continuarmos acreditando nas nossas ideias e seguir sem medo de inovar que hoje somos um dos maiores canais e personalidades infantis do Brasil, sem contar que estamos conquistando novos lugares que ultrapassam fronteiras".