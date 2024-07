Cleo posa de vestidinho recortado e chinelo e divide opinões - Reprodução

Publicado 12/07/2024 19:29

Rio - Cleo utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (12), para compartilhar uma série de cliques no aniversário de uma amiga. Em seu Instagram, a artista posou com um vestido recortado e chinelos no pé e dividiu opiniões.

Os registros receberam diversos elogios de amigos famosos. "Linda", afirmou Maisa. "Que deusa, meu Deus", disse Carolina Dieckmann. "Filhinha amada", ressaltou Orlando Morais, padrasto de Cleo. Quem também fez questão de enaltecer a beleza da artista foi Leandro D'Lucca, marido da cantora. "Perfeita, te amo", declarou.

Por outro lado, Cleo foi alvo de comentários negativos sobre seu corpo. "Continua linda, mas pelo amor tinha maior corpão. Não diga que isso é a pressão social, meu Deus", questionou uma das internautas. "É a tal da canetinha que está deixando essas pessoas assim", opinou uma seguidora. Outras, porém, saíram em defesa da artista. "Se está com mais peso: críticas. Se emagrece: críticas. E não são apenas opiniões, são palavras ferinas, sem empatia e sem noção. Eu sinto muito", apoiou uma pessoa.

