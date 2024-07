Sharon Stone recria cena de filme Instituto Selvagem após 32 anos - Reprodução / Instagram / Divulgação

Publicado 12/07/2024 17:31

Rio - Sharon Stone, de 66 anos, agitou seguidores, nesta sexta-feira (12), ao refazer uma cena de lingerie do clássico "Instinto Selvagem", filme no qual atuou há 32 anos. Na foto, que contou com uma equipe profissional para produzi-la, ela aparece fazendo uma pose que sua sedutora personagem, Catherine Tramell, fez no longa lançado em 1992, mas, desta vez, usando roupas íntimas de cor vermelha.

"Basicamente... sua", escreveu a atriz na legenda. Alguns internautas criticaram a artista: "Continue falando, mas com uma roupa melhor". "Não faça uma 'Madonna'", repreendeu outro. Uma terceira só disse: "Não".

Apesar dos comentários negativos, muitos torceram por Sharon. "Você está incrível e é incrível", enfatizou uma fã. "Além de magnífica tanto por dentro quanto por fora", exaltou outra. E mais uma celebrou: "É isso que queremos ver mais, mulheres com certa idade, ousadas e ousadas".

A atriz havia sofrido duras mensagens, também, nesta quarta-feira (10), em uma postagem na qual estava apenas com a calcinha do biquíni. Na foto de topless, ela ficou de costas enquanto pintava um quadro e revelou: "Às vezes, eu só vou da piscina à pintura".