Priscilla revela motivo de ter se afastado da IgrejaReprodução

Publicado 12/07/2024 16:46

Rio - Priscilla participou do "Foquinha Entrevista", no Youtube, na última quinta-feira (12), e revelou o motivo de ter se afastado da Igreja evangélica. No papo, a artista, que era cantora gospel e agora migrou para o pop, afirmou que sempre questionou os dogmas que eram impostos à ela e, aos poucos, percebeu que outras pessoas poderiam pensar igual a ela.

Ao ser questionada se teria se arrependido de não abraçar as causas LGBTQIA+, Priscilla refletiu: "É difícil explicar, Foquinha, porque é um meio muito complexo e estando lá, é outra coisa sentir na pele, sabe? Essa opressão de você ter seus pensamentos limitados, você querer ser um ser pensante, falante, mas a maioria quer só que você reproduza, repita o que você ouve", disse.

"Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então se eu ouvia o pastor falando 'a', eu chegava na minha casa e no meu relacionamento com Deus eu falava: 'Deus, é 'a' mesmo? Ou ele interpretou 'a' ou tem uma interpretação que a gente tem um 'b' aí de resultado ou um um 'c'?' (risos) Eu sempre fui essa pessoa, eu sempre busquei a verdade a partir do meu relacionamento com Deus, não somente a partir do que eu ouvia alguém falando", afirmou.

A artista, então, ressaltou que sempre questionou os dogmas que eram impostos e que o processo de desconstrução aconteceu aos poucos. "Então, por mais que eu cresci dentro de uma doutrina, eu sempre questionei a doutrina. E quando a doutrina, o dogma, não fazia sentido com aquilo que eu tinha de experiência com Deus, eu revisitava essa crença dentro de mim e falava: 'É isso mesmo que eu vou crer ou eu posso ter uma outra interpretação?'", pontuou.

"Então, foi gradativo porque é uma libertação espiritual você começar a viver fé não a partir do que o outro impõe para você, mas a partir da experiência de fé que você tem direto com Deus. Para chegar nesse momento é um processo, você tem que se libertar, tem que ter coragem, e foi esse processo que eu vivi. Foi aí que eu comecei a me desconstruir em certos dogmas que eram impostos e aí comecei: 'olha, eu quero ter a coragem de falar isso aqui porque acho que tem mais gente que pensa igual a mim'. Eu comecei a reparar isso. Se eu penso que gay não vai para o inferno, deve ter mais gente crente que pensa a mesma coisa", afirmou.

