Ex de Luciano Camargo debocha de gravidez de Graciele LacerdaReprodução / Instagram

Publicado 12/07/2024 11:17 | Atualizado 12/07/2024 12:03

Rio - Cleo Loyola debochou da gravidez do primeiro filho de Graciele Lacerda, de 43 anos, fruto do relacionamento com Zezé Di Camargo, 61. Em vídeo publicado no Instagram, a ex-mulher de Luciano Camargo comentou sobre o anúncio feito pelo casal nesta quinta-feira (11)."Para quem disse que amante não tem lar (risos)... Errou. Amante tem lar, amante engravida e amante fica rica. A gente vê várias por aí, né? E a culpa não é só delas, não, gente. A culpa maior é do homem", começou Cleo.O sertanejo assumiu o romance com a influenciadora após o fim do casamento de quase 30 anos com Zilu Godói. "O erro da graciele foi o tanto de maldade que ela fez em relação à Zilu, fazer fake News de Priscila Dantas, entendeu? E outras coisas mais", acrescentou a ex-cunhada de Zezé, que seguiu falando sobre a gravidez."O filho dela não tem que pagar pelo que ela fez, mas a colheita vem de qualquer forma. Dessa ninguém corre. Mas o que eu desejo realmente para a criança dela, para o filho dela é que venha com muita saúde. Que venha trazer realmente alegria para essa amante (risos)", finalizou.A novidade foi anunciada pelas redes do casal. "Estou grávida. Esse é o nosso milagre. A prova de que Deus sempre sabe o que é melhor para nós e que o tempo Dele é perfeito. Este é apenas o começo de uma nova jornada. Estou muito empolgada para compartilhar a cada momento com vocês. Lembre-se sempre, nunca perca a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Deus está trabalhando em algo lindo para você e, no tempo certo, você verá a sua graça manifestada na sua vida", escreveu Graciele.Após a notícia, a influenciadora disse que sentiu medo de anunciar a gestação . "Recebi muitas mensagens lindas, muitas mensagens de amor, emanando coisas boas, energias, mas também tem as mensagens pesadas, ruins. A gente não tem como fugir disso, de pessoas ruins, com coração ruim, que te desejam coisas ruins. E isso a gente não tem como controlar", lamentou.