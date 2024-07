MC Livinho lamenta morte de produtor, que era amigo pessoal - Reprodução / Instagram

Publicado 12/07/2024 20:19

Rio - MC Livinho, 29 anos, usou suas redes sociais para lamentar a morte de seu produtor e amigo pessoal, Adileon Eva dos Santos, que aconteceu na madrugada desta sexta-feira (12), em um bar no Jardim Peri, Zona Norte de São Paulo e foi registrada por câmera de segurança.

O artista está em Portugal, mas usou o Instagram para expressar seus sentimentos pela morte do amigo. Em sua conta oficial, mudou a foto para uma imagem de luto e, no perfil secundário, que usa para se comunicar com seguidores no dia a dia, além de também usar a figura de luto, postou uma série de stories relembrando momentos felizes com Adileon.

Ao som de "Espera eu Chegar", de MC Kevin o Chris e MC Cajá, música que fala sobre as perdas de pessoas queridas pelas quais muitos moradores de regiões vulneráveis, como periferias e favelas, passam, o cantor escreveu: "Deus, receba ele de braços abertos. Deus, cuida dele, pai. Eu fiz tudo que pude pelo meu irmão".

Em outra lembrança, o artista refletiu: "Não existirá outro igual a você, irmão. Sua autoestima, parceiro, sempre contagia com 'nós'".