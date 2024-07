Juliano Floss diverte web ao ser confundido com Justin Bieber em Roma - Reprodução / Instagram

Publicado 12/07/2024 17:43 | Atualizado 12/07/2024 17:44

Rio - Juliano Floss usou as redes sociais, nesta quinta-feira (11), para compartilhar uma situação inusitada durante sua viagem a Roma, na Itália. Um grupo de turistas pararam o dançarino para tirar foto após confundirem ele com Justin Bieber. Ele tratou a situação com muito bom-humor e se divertiu ao tirar fotos com elas.

"Elas acham que eu sou o Justin Bieber", ele escreveu.

Na web, internautas brincaram com o acontecimento. "Olhando assim de longe bem de longe mesmo, assim quase dobrando a esquina, ainda não parece", brincou o usuário do Instagram. "Tadinhas, estão com sérios problemas de visão!", disse mais um. "Mesma cara gente, como pode", ironizou outro.