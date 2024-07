Eliana posa em novo ensaio fotográfico - Reprodução / Instagram

Publicado 12/07/2024 15:37

Rio - Eliana, de 51 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta sexta-feira (12), cliques com visual minimalista, que fez no Rio, com vista para o Pão de Açúcar. "Para além da apresentadora, gosto muito de brincar com as várias mulheres que posso (podemos) ser", apontou.

A recém-contratada da TV Globo refletiu sobre a importância da série de fotos: "Um ensaio fotográfico, por exemplo, pode ser lindo, expressar momentos únicos, levantar a autoestima, ser divertido e ainda reproduzir imagens diferentes do habitual".

Nos comentários, os internautas a elogiaram e concordaram com a apresentadora. "Linda! E como a mudança lhe fez bem", escreveu um seguidor. "No auge da beleza e da carreira", celebrou outro. Nos comentários, os internautas a elogiaram e concordaram com a apresentadora. "Linda! E como a mudança lhe fez bem", escreveu um seguidor. "No auge da beleza e da carreira", celebrou outro.

Eliana aproveitou ainda para contar que está de férias com a família, mas fez questão de avisar: "Volto por aqui em breve".