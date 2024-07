César Filho comenta traição sofrida por Iza durante programa no SBT - Reprodução / X

Publicado 12/07/2024 12:58

Rio - César Filho comentou sobre a traição sofrida pela cantora Iza, durante o programa no SBT, nesta quinta-feira (11). O apresentador quebrou o protocolo ao explicar o caso e emendar com um relato pessoal."Quero deixar aqui toda a nossa solidariedade à cantora Iza. Que ela tenha uma gestação tranquila, como merece, e que o bebê venha com saúde e que traga muitas bençãos na vida dela", começou César.Na noite de quarta-feira (10), Iza anunciou, em um vídeo publicado no Instagram, o fim do seu relacionamento com Yuri Lima , expondo que foi traída pelo atleta.No programa, o apresentador do SBT surpreendeu com um desabafo da sua vida pessoal. "Minha mãe se separou do meu pai quando ela estava grávida de mim de oito meses. Minha mãe criou e educou os três filhos absolutamente sozinha. Todos os nós, meus irmãos e eu, só trouxemos alegrias para a minha mãe. Que seja assim na sua vida também", relatou."Infelizmente, esse caso que aconteceu com a Iza, que aconteceu com a minha mãe, se repete com muitas mulheres brasileiras que também recebem a partir de agora todo o nosso apoio e todo o nosso carinho", finalizou.