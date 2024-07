Nicolas Prattes e Ana Beatriz Nogueira - Reprodução

Publicado 12/07/2024 20:41

Rio - Nicolas Prattes abriu uma caixinha de perguntas, nesta sexta-feira (12), para tirar algumas dúvidas dos seguidores. Em seu story do Instagram, o ator contou sobre sua próxima novela, "Mania de Você" , da TV Globo, e falou sobre a parceria com Ana Beatriz Nogueira.

"Ana Beatriz Nogueira é um presente nessa minha vida. Amiga e parceira para todas as horas", disse ao compartilhar uma foto ao lado da artista nos bastidores da trama das nove, que vai substituir "Renascer". Sobre o elenco, ele afirmou: "Tenho sorte".

Sobre a sensação de estar em uma novela das nove, Nicolas destacou: "A primeira vez fazendo alguma coisa a gente nunca esquece. Responsabilidade gigante. 10 anos de televisão esperando por isso, chegou. Que seja com respeito com o público de casa, que seja para entreter e trazer uma boa história para nosso povo".

Em "Mania de Você", Nicolas vai interpretar Rudá, um caiçara e ativista ambiental. Já Ana Beatriz, será Moema, tia do personagem do ator. A novela tem previsão de ir ao ar no segundo semestre deste ano.