Tichina Arnold, de ’Todo Mundo Odeia o Chris’, desembarca no Brasil falando portuguêsReprodução / Instagram

Publicado 12/07/2024 19:48

Rio - Tichina Arnold, a Rochelle, de "Todo Mundo Odeia o Chris", desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nesta sexta-feira (12), antes de chegar em Fortaleza, no Ceará, onde participará de um evento de cultura geek. Através do Stories no Instagram, a atriz arriscou falar em português a frase icônica da personagem: "Meu homem tem dois empregos".

"Estou no Brasil aprendendo meu português... É o que eu acho. Rindo muito! Troca de avião em São Paulo, a caminho de Fortaleza. Oba", escreveu ela em um vídeo.



Essa não é a primeira vez de Tichina no Brasil, mas esse ano ela participa do Sana 2024, um evento de cultura geek que ocorre de 12 a 14 de julho no Centro de Eventos do Ceará.

