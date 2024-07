Grávida, Graciele Lacerda fala sobre enjoos - Reprodução

Publicado 12/07/2024 18:29

Rio - Grávida, Graciele Lacerda falou, nesta sexta-feira (12), sobre os enjoos que vem sentindo após comer. Em seu story do Instagram, a influenciadora, que está à espera de seu primeiro filho com Zezé Di Camargo , aproveitou para contar as mudanças em seu corpo.