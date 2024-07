Tony Ramos - Reprodução do Instagram

Publicado 12/07/2024 15:05

Rio - Após passar por duas cirurgias na cabeça, Tony Ramos retorna aos palcos do teatro, em São Paulo, no espetáculo "O Que Só Sabemos Juntos", em que contracena com Denise Fraga, nesta sexta-feira (12). Em uma publicação feita no Instagram, a atriz mostrou o veterano durante um ensaio da peça.

"Oi, gente. No Instagram dela, hein. A gente está feliz, terminando um ensaio aqui. Estou com meu chazinho só para poder reforçar que estamos voltando hoje. Estou muito feliz, com a permissão de Deus, de poder ter voltado com ela e retomado uma peça que a gente ama", celebrou Tony.

Na legenda do vídeo, Denise escreveu: A vida prega peças na gente. A vida é móvel e surpreendente. E não para de nos surpreender. E agora estamos em festa! Ele está de volta! Lotados de emoção, com o coração cheio de gratidão e alegria, subiremos no palco do TUCA esta noite para de novo tentar entender 'O que Só Sabemos Juntos' Essa peça que, além de dizer tudo o que diz, agora carrega junto essa história, a vitória da força vital desse artista único, desse homem maravilhoso chamado Tony Ramos".

No último dia 26, Tony voltou aos Estúdios Globo para gravar a última diária do filme "A Lista". Na trama, Tony interpreta Antenor, par romântico da protagonista Laurita, personagem de Lilia Cabral.O longa é uma adaptação para o cinema da peça de teatro homônima, escrita por Gustavo Pinheiro, e estrelada por Lilia e sua filha, Giulia Bertolli. Gustavo Pinheiro também assina o roteiro do filme, que contou com colaboração de Giulia e supervisão de Marcelo Saback. A direção é de José Alvarenga Jr.

Entenda

Tony foi internado no dia 16 de maio, no Hospital Samaritano, em Botafogo, Zona Sul do Rio, após se sentir mal e passou por procedimento cirúrgico para drenar um hematoma subdural, um tipo de sangramento entre o cérebro e o crânio. No domingo (19), o ator voltou para a mesa de cirurgia devido à formação de novos hematomas intracranianos. O artista já havia deixado o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) desde o dia 22 de maio, e estava em processo de reabilitação com fisioterapia. Ele recebeu alta na sexta, dia 24.