Davi Brito chama atenção com calça apertadaReprodução / Instagram

Publicado 12/07/2024 11:36 | Atualizado 12/07/2024 11:38

Rio - Uma foto compartilhada por Davi Brito chamou a atenção dos seus seguidores nas redes sociais. Na imagem, o campeão do "BBB 24" aparece caminhando no aeroporto vestindo uma blusa cinza e uma calça justa, que dividiu opiniões nos comentários da publicação.



"Sou fã de Davi, mas alguém aí diz p ele que essas calças ficam horríveis para ele", escreveu um seguidor. "Embalado a váculo", brincou um internauta. "Essa calça tá mais apertada que meu orçamento desse mês", acrescentou mais um.



O look do baiano também divertiu famosos. "Essa calça está mais apertada do que meu cartão de crédito", disse Jaquelline Grohalski, campeã de "A Fazenda 15", que já foi apontada como affair de Davi. "Todo apertadinho, hein", comentou Rita Batista.



Por outro lado, alguns internautas defenderam o milionário. "Engraçado que um monte de sertanejo branco usam calças mais apertadas que essas e não vemos esses comentários por lá. Bando de gente recalcada", disse um seguidor, seguido de outro: "Está top Davi, seja você mesmo, não entre na pilha desse povo... Só não vai soltar a sua mão que gosta de vc de verdade".