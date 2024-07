Famosos encaram clima chuvoso e se exercitam no Rio - Dan Delmiro / Agnews - JC Pereira / Agnews - Reprodução / Instagram

Publicado 13/07/2024 16:02

Rio - A jornalista Mônica Teixeira, o cantor Seu Jorge e o ator Thierry Figueira não desanimaram e se exercitaram ao ar livre, na manhã deste sábado (13), apesar do clima chuvoso e com temperaturas mais baixas no Rio de Janeiro.



"Pouco mais de uma hora de treino", escreveu Thierry, galã dos anos 1990, nos stories do Instagram. O ator contou que acordou bem cedo e não abriu mão da rotina apesar do cansaço. Ele caminhou e correu próximo ao Mirante das Margaridas, na região da Gávea, Zona Sul do Rio.

Seu Jorge praticou corrida pela Orla de Ipanema, enquanto a jornalista optou por praticar a mesma atividade física nas areias da praia de Copacabana.



As ex-BBBs Mari Gonzalez, Ana Clara, Bruna Griphao e Giovanna Pitel também mantiveram a rotina de exercícios, no entanto, optaram por irem à academia e encararam o treino do personal Ricardo Lapa. "Faça sol ou faça chuva, aqui estou eu para treinar. No caso, está chovendo hoje. Bora animar!", disse Mari nos stories do Instagram.