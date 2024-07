Maisa prestigia Larissa Manoela no teatro - Reprodução / Instagram

Maisa prestigia Larissa Manoela no teatro Reprodução / Instagram

Publicado 13/07/2024 20:33 | Atualizado 13/07/2024 20:55

Rio - Maisa Silva prestigiou a amiga Larissa Manoela, no musical "A Noviça Rebelde", em São Paulo, na noite deste sábado (13). Nas redes sociais, Maisa compartilhou um clique ao lado da atriz e elogiou sua interpretação.

fotogaleria

"Maravilhosa minha amiga", escreveu Maisa no Stories do Instagram.A atriz, que vai estrear na TV Globo com sua primeira antagonista, foi flagrada aplaudindo os artistas ao lado de uma amiga.A peça reuniu diversos famosos, como Ticiane Pinheiro, Luísa Mell, Carla Dias, Viih Tube e Eliezer. Larissa também recebeu o marido André Luiz Frambach após a pré-estreia com direito a carinho e beijo.