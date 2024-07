Léo Pereira surpreende Karoline Lima ao pedi-la em casamento durante uma brincadeira - Reprodução / Instagram

Publicado 13/07/2024 19:08 | Atualizado 13/07/2024 19:17

Rio - Léo Pereira e Karoline Lima estão curtindo o fim de semana em Fortaleza, em um parque aquático e, em uma série de Stories publicados por uma amiga da influenciadora nas redes sociais, o casal troca declarações de amor e falam até em casamento durante uma brincadeira.

A amiga do casal pediu para Karoline se declarar ao jogador. "Eu tenho a dizer para o Léo que ele é o amor da minha vida, eu te amo muito", disse a mãe de Cecília."Você me ama? A gente vai casar?", questionou Léo. "Vai", responde a influenciadora. "Vai ter filhos? Quantos?", pergunta o jogador. "Quantos você quiser, meu amor", diz Karoline. "Um time de futebol", brinca Léo.Léo também se declarou para a amada. "Uma pessoa simples, que sabe o que quer da vida. Quer eu, né? Assim que ativou o coração do homem", disse.Em seguida ele surpreende: "Quer casar comigo?", pergunta Léo a Karoline. "Bora!", responde ela.O atleta ainda pediu a mão de Karoline em casamento para a sogra, Auri Lima, que aprovou o casório. "Você tem noção disso? Sua mãe deixou já, você não pode negar agora", disse ele. "Não vou negar, não!", garantiu a influenciadora.Pouco depois, Léo tira um anel de noivado do seu bolso e dá para Karolina. "Parabéns ao casal!", vibra a amiga, que em seguida entrega a brincadeira e diz que a aliança, na verdade, é dela.