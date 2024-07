Rodrigo Faro justifica escolha de colégio com mensalidade de R$ 4 mil para filhas: ’Ensinar humildade’ - Reprodução de vídeo

Publicado 13/07/2024 11:04

Rio - Um vídeo do apresentador Rodrigo Faro justificando as escolhas de colégio com mensalidade de R$ 4 mil para as filhas viralizou nas redes sociais neste sábado (13). O assunto surgiu durante participação do comunicador no "Marçal Talks", do Youtube. Ele é pai de Clara, 19, Maria, 16, e Helena, 11, frutos do seu casamento com Vera Viel.



"O pessoal fala assim: 'Ah, coloca seus filhos na escola que forma líderes'. Eu falei: 'Não, não de jeito nenhum'. Qual vai ser a conversa? 'Qual helicóptero que o seu pai tem? Que barco que seu pai tem?' Não, eu quero elas numa escola onde, na mesma sala, tenha crianças com bolsas de estudo, filhos de funcionários da escola. Porque são todos iguais. Então, é esse tipo de ensinamento, e o principal deles: a humildade", disse o apresentador.

O apresentador contou que a primogênita evita utilizar o sobrenome "Faro". "Eu entendo. Ela estava me dizendo assim: 'Pai, eu não quero conquistar as coisas por ser sua filha, eu quero conquistar as coisas pelo meu talento, pelo que eu aprendi'. Eu falei: 'Exatamente', comentou.



Rodrigo também revelou que a filha do meio está interessada em cursar Jornalismo. Além disso, falou sobre sua participação na educação da caçula. "Largo qualquer coisa da minha vida por um pedido de uma filha minha", concluiu o comunicador.



O momento dividiu opinião entre os internautas. "Se fosse em escola pública eu poderia até aplaudir", escreveu um usuário do Instagram. "Sim, é colégio de alto padrão! A questão é que oferta bolsas de estudos, parceria com filhos dos funcionário. Ele quis dizer que teriam acesso à desigualdade social, mesmo em um ambiente nobre, melhor do que internatos ou colégios bilíngues separatistas", justificou uma seguidora.