Giovanna Antonelli e Murilo Benício brincam ao reencenar personagens de 'O Clone' nos dias atuais Reprodução / Instagram

Publicado 26/06/2024 15:03

Rio - Giovanna Antonelli e Murilo Benício voltaram no tempo, nesta quarta-feira (26), ao compartilhar um vídeo no Instagram onde eles brincam sobre como Jade e Lucas, seus personagens da novela "O Clone" estariam nos dias atuais.

"Se 'Jade e Lucas' estivessem juntos hoje em dia!!! Aceitamos mais ideias pro próximo vídeo rsrs!!", escreveram na legenda da publicação.No vídeo, Giovanna/Jade se incomoda com o comportamento de Murilo/Lucas em casa. Ela demonstra irritação ao encontrar a tampa da privada levantada, o chinelo espalhado pela casa, entre outras coisas do dia a dia. Mas o estresse passa quando Murilo olha para ela e toca "A Miragem", trilha sonora do casal na novela."O Clone", da TV Globo, foi ao ar em 2001. Em 2002, Giovanna e Murilo engataram um casamento, que durou até 2005. Os dois são pais de Pietro, de 19 anos, e continuam amigos.