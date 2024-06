Luciano Szafir revela uso de cannabis medicinal para tratar sequelas da Covid-19 - Reprodução / Instagram

Publicado 26/06/2024 19:26

Rio - Luciano Szafir, de 55 anos, contou através de um vídeo publicado nas redes sociais, nesta quarta-feira (26), que há um mês usa a cannabis medicinal para tratar as sequelas que ficou após as complicações da Covid-19. O apresentador aproveitou para explicar sobre os benefícios da substância.

"Quero bater um papo sobre um assunto diferente. Há alguns anos, quase 10, leio sobre cannabis e pesquisas de canabidiol. Sempre fui um curioso. Hoje, pelo que me consta, são mais de 1800 produtos feitos de cannabis. Também é muito polêmico. O pessoal fala que cannabis é droga. Se você considerar que remédio é droga, é droga. Mas é muito conhecido, por exemplo... quem não se aprofundou no assunto sabe que ele é utilizado para, por exemplo, Alzheimer, autismo de grau elevado, Parkinson, e outras doenças. Mas também tem cremes, xampus e muitas coisas que são feitas do canabidiol", começou."Depois dos meus 145 dias, entre idas e vindas em hospital, fiquei com algumas sequelas, mas a maior delas foi... assim que saí, precisei de psicólogo, psiquiatra, remédio, antidepressivo, tudo isso fui largando, mas não consegui largar remédio de tarja preta para dormir. São dois, por sinal. Comecei o tratamento com cannabis há cerca de um mês, até um pouco antes, mas com regularidade há um mês... e já larguei um remédio e diminuí muito a dose do outro", comemorou.Por fim, o ator alertou da importância de buscar um médico para o tratamento. "É claro, tem que passar por um médico de confiança de vocês. Vou passar aqui onde me consultei, vou botar o link aqui embaixo, não precisa ir até lá, pode fazer on-line. É até uma coisa que acontece depois da pandemia, a gente não sai mais de casa. E é isso, gente! Vou sempre falando um pouquinho porque estou achando bem interessante, estou estudando bastante e está me fazendo bem”.Em junho de 2021, Luciano testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez, e chegou a ser entubado devido às complicações. Em janeiro de 2022, foi contaminado pela terceira vez. No início de julho do mesmo ano, o ator precisou se submeter a algumas cirurgias, entre elas a colostomia na região do intestino, que sofreu perfuração devido ao uso de anticoagulantes para tratar uma embolia pulmonar.