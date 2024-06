Karoline Lima se revolta após tentarem hackear seu Instagram por R$ 100 mil - Reprodução / Instagram

Karoline Lima se revolta após tentarem hackear seu Instagram por R$ 100 mil

Publicado 26/06/2024 17:25 | Atualizado 26/06/2024 17:30

Rio - Karoline Lima, de 28 anos, expôs através das redes sociais, nesta quarta-feira (26) que tentaram hackear seu Instagram por R$ 100 mil em busca de provas contra ela. A influenciadora desabafou após a conta da sua advogada, Gabriella Garcia, ser invadida. Sem citar nomes, ela que sabe de toda a verdade.

"Vou ser bem breve no que eu vou falar. O Instagram da Gabriella foi hackeado, mas o mês passado, entre os dias 23 e 25, o Instagram que estaria hackeado na verdade seria o meu. Entraram em contato com uma pessoa para tentar hackear as minhas redes, o meu Instagram e o meu WhatsApp", declarou a modelo."[Estavam] em busca de provas contra mim. Em busca de alguma coisa que pudesse se voltar contra mim. E eles não conseguiram. Agora, eles foram atrás do Instagram da Gabriella para ver se conseguiam alguma coisa por lá. Podem ficar sabendo que eu já sei de tudo, podem ficar sabendo também que eu já fiz a ata notarial para confirmar a velocidade dos fatos", acrescentou.Karoline afirmou que essa invasão não é um golpe para os criminosos conseguirem dinheiro dos seguidores das pessoas."O buraco é muito mais embaixo, a coisa é muito mais séria do que vocês imaginam. Não é só um golpe de pix comum que a gente vê tantos Instas por aí.""Eles, infelizmente, conseguiram entrar no Instagram da Gabi, mas a gente já está muito mais à frente. Fiquem sabendo que eu já sei e daqui a pouco muitos de vocês vão saber também. Inclusive, só para terem certeza que eu estou falando a verdade aqui, eu sei que foi oferecido R$ 100 mil para entrarem no meu Instagram, terem acesso às minhas conversas e depois apagarem a minha conta. Em breve, eu vou vazar aqui", concluiu.