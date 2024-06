Pizane, Michel e Giovanna viajam de barco até Parintins - Reprodução / Instagram

Publicado 26/06/2024 20:07

Rio - Já no clima de festa, os ex-'BBB's Pizane, Giovanna e Michel mostraram a cabine que irão dividir por 18 horas até Parintins, no Amazonas. Nesta quarta-feira (26), eles fizeram alguns registros do barco em que viajarão até o município para o tradicional festival dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso.

Nos Stories, do Instagram, Pizane mostrou onde vai dormir e mostrou um pouco do barco. "Já embarquei na minha caravana, viu? Vão ser 18 horas de viagem até Parintins, curtindo com esse povo lindo e com a vista linda do Rio Amazonas", escreveu ele, que ainda revelou que irá dormir em uma beliche quase perto do teto.

Passeando pelo barco, Pizane mostrou onde a maior parte dos passageiros viajam: em redes. "Saí do meu quarto, vim dar um rolé aqui. Olha essa quantidade de rede. Minha coluna ia chorar a noite toda", brincou ele enquanto conversava com outros viajantes, que afirmam que a rede fica mais confortável quando se tem companhia. "Juntinho é gostoso! Também gosto bastante", disse ele.

Giovanna mostrou a recepção do barco vizinho ao que eles estão, quando ainda estava atracados. "A gente abre a porta [da varanda]. São meus vizinhos agora", disse ela ao gravar a festa da embarcação ao lado. Ao parar na fiscalização de rotina da marinha, ela mostrou o pôr do sol: "Olha que vista linda".

Michel aproveitou para experimentar uma bala de cupuaçu. Na cabine, o ex-'BBB' disse que amou o doce típico da região. Ele também mostrou o barco parado na fiscalização e explicou: "Agora vamos passar pela contagem, que é uma fiscalização em que todos descem do barco e eles contam para ver se bate com o número de pessoas informado".