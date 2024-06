Famosos prestigiam lançamento do livro de Bruna Lombardi no Rio

Rio - Diversos famosos prestigiaram, nesta quarta-feira (26), o lançamento do livro de Bruna Lombardi, "Manual Para Corações Machucados", que aconteceu na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon, Zona Sul do Rio. Nomes como Malu Mader e Beth Goulart estiveram no local. Confira!

